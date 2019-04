auto sui binari

Noto, auto sui binari e il treno la travolge: muore anziana

Un'auto è stata travolta da un treno a un passaggio a livello in contrada Zupparda nei pressi di Noto.

Tragedia ieri sera in provincia di Siracusa. Un'auto è stata travolta da un treno a un passaggio a livello in contrada Zupparda nei pressi di Noto. Nell'impatto è morta un'anziana, che era a bordo di una Fiat Multipla, mentre il marito è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

Il treno coinvolto è il regionale Modica–Siracusa. L'incidente è avvenuto intorno alle 21. Secondo una prima ricostruzione le barriere erano regolarmente chiuse, ma probabilmente l’auto aveva oltrepassato la sbarra restando sui binari.

L'anziano alla guida sarebbe sceso per cercare di far fermare il treno che invece avrebbe travolto l'auto a bordo della quale era rimasta la moglie. Il passaggio a livello sembra sia in prossimità di una curva.

Nessun ferito all'interno del treno, L'anziano, ricoverato all'ospedale di Avola,è stato indagato dalla Procura di Siracusa per omicidio colposo e disastro ferroviario. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Francesca Eva. La linea ferroviaria è stata interrotta, disagi solo per un treno che è stato sostituito da un autobus.

