Noto, ospedale Trigona occupato da CasaPound: rimarremo a oltranza

I militanti di CasaPound annunciano l'occupazione ad oltranza nel reparto di ginecologia dell'ospedale Trigona gią in atto da 3 notti.

I militanti di CasaPound annunciano l’occupazione ad oltranza nel reparto di ginecologia dell’ospedale Trigona già in atto da 3 notti. Oggi in programma la manifestazione con la cittadinanza per impedire che l’area di ginecologia ed ostetricia venga sostituita con l’allargamento del reparto di geriatria.

“Di qui non ce ne andiamo – afferma Andrea Azzaro Insenga, coordinatore netino di CasaPound – senza la nostra occupazione il reparto di ginecologia sarebbe già stato convertito in geriatria. Sono stati diversi, infatti, i tentativi della direzione di spostare proprio come oggetti i pazienti geriatrici ricoverati al piano superiore in questo reparto di cui vogliamo evitare la dismissione.

Nel caso ciò dovesse avvenire, a nulla varrebbero le proteste che in maniera pacifica ma determinata stiamo portando avanti con l’intera cittadinanza – continua – ed è proprio a tutti i cittadini che lanciamo il nostro appello: mantenete l’occupazione del reparto insieme a noi.

L’obiettivo di chi ha già deciso il destino del nostro ospedale è metterci di fronte al fatto compiuto per fermare il sollevamento popolare che questa decisione calata dall’alto ha provocato – conclude – non ci interessa il colore politico di chi vorrà aderire all’occupazione, l’unica discriminazione che possiamo operare è tra chi vuole evitare l’irreparabile a parole e chi con i fatti.”

