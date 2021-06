migranti

Nuovo sbarco a Lampedusa, a bordo 93 migranti

Dopo gli accertamenti sanitari sono stati condotti nell'hotspot di contrada Imbriacola, oltre 300 le persone ospitate.

22/06/2021

Un barcone con a bordo 93 persone è stato intercettato nel ieri pomeriggio a circa 20 miglia da Lampione dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Tra loro anche due donne e un bambino. I migranti (88 tunisini, 4 egiziani e un nigeriano) sono giunti in serata al molo Favaloro. Dopo gli accertamenti sanitari sono stati condotti nell'hotspot di contrada Imbriacola.

Nella struttura, dopo i circa 80 migranti, per la maggior parte minori non accompagnati, imbarcati stasera sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, restano 319 ospiti a fronte di una capienza di 250 posti. Intanto, la Prefettura di Agrigento lavora a nuovi trasferimenti per domani.

Fonte: Adnkronos

