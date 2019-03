operazione Kaulonia

Operazione antimafia dei carabinieri del Ros, decapitata Cosa nostra ennese: 21 arresti

Sono 21 gli arresti per associazione di stampo mafioso, omicidio ed estorsione.

Operazione antimafia del carabinieri del Ros in provincia di Enna e in altre città italiane. Sono 21 gli arresti per associazione di stampo mafioso, omicidio ed estorsione. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire le dinamiche criminali della famiglia mafiosa di Pietraperzia posta ai vertici di Cosa nostra ennese.

Fatta luce su numerosi delitti tra cui l’omicidio di Filippo Marchì avvenuto il 16 luglio 2017.

Una sorta di joint venture tra la famiglia mafiosa di Pietraperzia (Enna), colpita dagli arresti del Ros di oggi, e gli esponenti di Cosa nostra con la potente mafia di Catania, la cosca Ercolano-Santapaola. Gli inquirenti hanno immortalato alcuni degli arrestati durante un summit in un casolare di campagna.

I particolari dell’operazione “Kaulonia” forniti dal procuratore di Caltanissetta Amedeo Bertone e dal comandante del Ros, il generale Pasquale Angelosanto, alle 11 al tribunale di Caltanissetta.

