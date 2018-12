Tragedia a Catania

Orrore a Catania, donna uccide il figlio di 3 mesi

Una donna di 26 anni è accusata di aver ucciso il figlio di tre mesi.

Tragedia a Catania. Una donna di 26 anni è accusata di aver ucciso il figlio di tre mesi. Gli agenti del commissariato di polizia di Borgo Ognina, su delega della procura distrettuale della repubblica di Catania, hanno portato in carcere la donna F.V.S.

I tragici fatti sono accaduti lo scorso 14 novembre in casa della nonna paterna della ragazza che non è sposata. La donna avrebbe inizialmente scosso il piccolo e poi lo avrebbe lanciato per terra, sbattendolo più volte. Il piccolo F. L. è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania e poi intubato.

I medici lo hanno trovato pallido e ipoteso e lo hanno ricoverato nell'unità di rianimazione pediatrica dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove è rimasto ricoverato in prognosi riservata. I medici hanno riscontrato “un imponente ematoma nella regione parietotemporale destra con numerose emorragie sparse su tutto l'ambito retinico”.

