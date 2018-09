ricerche in corso

Palagonia, ancora senza esito le ricerche dell'uomo che ha investito volontariamente i vicini di casa

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/09/2018 - 11:41:27 Letto 367 volte

Sono continuate tutta la notte e sono tuttora in corso le ricerche di Gaetano Fagone, 52 anni, l’uomo in fuga da venerdì sera dopo avere volontariamente investito con l’auto del padre alcuni vicini di casa e averne uccisa una, Maria Napoli di 87 anni.

L’attività di perlustrazione è concentrata nella zona periferica del paese ed è stata sin da subito estesa fino al confine con Militello Val di Catania.

In azione ci sono due gruppi dei ‘Cacciatori Sicilia’, cani molecolari e militari dell’Arma che presidiano i punti di accesso del centro cittadino. In contrada Tre Fontane, Fagone ha abbandonato la Fiat Punto grigia utilizzata come ariete, per proseguire a piedi la fuga tra la vegetazione.

Al momento gli investigatori escludono che l’uomo possa avere compiuto un gesto estremo ma ritengono abbia trovato un nascondiglio. Ai militari non è arrivata al momento alcuna segnalazione.

