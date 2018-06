sventato maxi furto

Palagonia, sventato furto all'Eurospin da 6.000 euro

L'uomo era riuscito a trafugare indisturbato vari beni alimentari, finché la vigilanza non si è accorta di lui

18/06/2018

I carabinieri di Palagonia hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne del posto, per furto aggravato. L’uomo era riuscito a rubare generi alimentari per un valore di circa 6.000 euro all'Eurospin di via Palermo, nella zona industriale, allontanandosi indisturbato dal supermercato.

Allertati dagli uomini della vigilanza, i militari hanno prontamente catturato il ladro dopo un’inutile fuga. Arrestato e assolte le formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere di Caltagirone.

