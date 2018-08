piantagione

Palma di Montechiaro, insieme all'uva ''raccoglievano'' marijuana: arrestati zio e nipote *VIDEO*

Insospettiti dal viavai, i carabinieri hanno fatto irruzione in un appezzamento di terreno: la droga, sia in essiccazione che già pronta per la vendita, avrebbe potuto fruttare circa 100mila euro

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/08/2018 - 10:51:35 Letto 370 volte

Sarebbe stato un raccolto di uva “aromatizzata” alla marijuana, quello che i carabinieri hanno scoperto nelle campagne di Palma di Montechiaro, nell'agrigentino.

Nelle ultime ore, nel corso di un servizio di prevenzione svolto nelle aree rurali, i carabinieri della stazione locale hanno notato uno strano viavai da un appezzamento di terreno. Insospettiti dalla situazione, hanno subito chiesto rinforzi, circondando l’area. Dopo alcuni minuti, i militari dell’Arma hanno fatto irruzione nel fondo agricolo e hanno subito rintracciato due persone del posto, zio e nipote, già note alle forze dell’ordine. Poco dopo aver iniziato la perquisizione, i sospetti si sono rivelati fondati: in un casolare sono stati trovati dei sacchi contenenti foglie di marijuana già essiccata e quindi pronta per essere smerciata. Ma la successiva scoperta ha stupito persino i carabinieri: tra i vigneti circostanti, altra marijuana nascosta in grande quantità è stata rinvenuta appesa tra i grappoli d'uva, ancora in fase di essiccazione.

Al termine delle operazioni sono stati complessivamente rinvenuti e sequestrati 20 chili di marijuana; si stima che la droga, venduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 100mila euro. Per i due fermati, Gioacchino e Angelo Mangiavillano, 52 e 30 anni, è subito scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e per loro l’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.





Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI AGRIGENTO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!