Paternò, lavoro sommerso e sicurezza: due denunce e un'attività sospesa

Controllate sette attività commerciali e verificate le posizioni di 20 lavoratori

13/07/2018

I carabinieri di Paternò (CT), in collaborazione col N.I.L. di Catania, hanno effettuato una serie di controlli in diverse attività ristorative, pub, sale bingo e internet point del centro cittadino paternese, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro nero e garantire norme e sicurezza negli ambienti lavorativi. I controlli hanno portato alla denuncia di due titolari di attività commerciali.

In particolare, segnalati il gestore di un ristorante e quello di un bar-tabacchi, al quale è stata anche sospesa l’attività imprenditoriale e somministrata una multa di 3.098 euro.

Nel contesto del servizio sono state ispezionate sette attività commerciali e verificate le posizioni di 20 lavoratori: due di loro erano in nero. I carabinieri hanno contestato sanzioni amministrative per 9.000 euro complessivi, recuperato contributivi e premi assicurativi e assistenziali per 2.100 euro, ed emesso sanzioni relative a recuperi I.N.P.S. per 700 euro.

