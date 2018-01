MONREALE

Paura a Monreale per il crollo della facciata di un edificio

Paura nel palermitano dove la facciata di una palazzina è crollata...

Paura a Monreale, nel Palermitano, dove la facciata di una palazzina disabitata è crollata. Il cedimento è avvenuto in via Umberto I. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti sotto le macerie.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco per verificare se il cedimento abbia danneggiato l’edificio adiacente, su cui la vecchia palazzina si è “adagiata”. L’area è stata transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

