Paura nel Municipio di Casteltermini, un pensionato entra con in tasca una pistola

Chiedeva insistentemente di parlare con il sindaco per dei sussidi richiesti in passato, dopo alcuni minuti ha iniziato ad esternare un evidente nervosismo

Pubblicata il: 15/03/2018 - 12:57:19

Attimi di terrore vissuti nel Municipio di Casteltermini (Ag), un pensionato del posto, 62enne, chiedeva insistentemente di parlare con il sindaco per dei sussidi richiesti in passato, dopo alcuni minuti ha iniziato ad esternare un evidente nervosismo. Un vigile urbano che in quel momento transitava dalla sala d’aspetto, insospettitosi, ha chiesto un intervento sul posto ai Carabinieri.

I due carabinieri, osservando a distanza l’uomo, hanno notato qualcosa di anomalo all’altezza della cinta dei suoi pantaloni, allo scopo è stata effettuata una perquisizione nei confronti del sospettato e dal suo fianco usciva fuori una Pistola calibro 38, con matricola abrasa, carica con 5 colpi, pronta a far fuoco.

L’individuo è stato ammanettato ed arrestato in flagranza di reato per porto illegale di arma da fuoco clandestina e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sono in corso ulteriori verifiche ed indagini per fare luce sul movente del grave episodio. La pistola e le relative cartucce sono state sequestrate ed ora saranno oggetto di accertamenti balistici a cura dei Carabinieri del RIS.

