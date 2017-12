incidente stradale

Paura sull'A19 tra Termini e Trabia: auto in contromano si scontra con altro mezzo

Incidente sulla Palermo Catania tra Trabia e Termini Imerese...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/11/2017 - 20:42:38 Letto 2077 volte

Incidente sulla Palermo Catania tra Trabia e Termini Imerese. Una vettura è entrata in contromano sull'autostrada Palermo Catania nei pressi di Altavilla Milicia.

Alcune vetture sono riuscite ad evitare il mezzo che procedeva verso Palermo nella carreggiata in direzione del capoluogo etneo. Un’auto se l’è vista arrivare addosso e non è riuscita ad evitarla. L’impatto frontale è stato violentissimo. Tanto che una delle due auto è andata in fiamme.

Oltre alle auto della polizia stradale e dell’Anas stanno intervenendo i vigili del fuoco. Il traffico in autostrada in direzione Catania è bloccato. Due i feriti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!