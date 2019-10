assenteismo

Pausa caffè da oltre 5 ore: 5 indagati al comune di Partanna

5 dipendenti facevano quel che volevano: pause caffè interminabili, ore di assenza ingiustificate.

Pause caffè interminabili, ore di assenza ingiustificate, nel comune di Partanna in provincia di Trapani, 5 dipendenti facevano quel che volevano.

La Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, nella mattinata odierna ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di 5 dipendenti del Comune di Partanna, ritenuti responsabili di aver commesso reiterate condotte di “assenteismo” e false attestazioni della propria presenza in servizio mediante timbratura badge.

Nelle ore di lavoro i cinque dipendenti timbravano prima il cartellino e poi andavano in farmacia, in cartoleria, all’ufficio postale, al mini market a far spesa, per poi rientrare in Comune con buste della spesa o il pane; altri dipendenti invece facevano pause caffè della durata di qualche ora. In un caso uno dei dipendenti ha fatto registrare più di 17 ore di assenza ingiustificata in poche settimane.

Condotte analoghe a quelle fotografate al Comune di Partanna sono al vaglio dei Carabinieri su tutto il territorio della Valle del Belìce sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca.

