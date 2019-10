Pedofilia

Pedofilia online, migliaia di file sul computer: arrestato 43enne a Catania

Nei file sequestrati sono stati trovati video e foto di abusi commessi anche su vittime in età infantile.

09/10/2019

Aveva nel proprio pc migliaia di file, foto e video, di pornografia minorile. A scoprire il materiale la polizia postale di Catania che ha così arrestato un 43enne. Il materiale informatico è stato trovato durante una perquisizione disposta dalla Procura distrettuale del capoluogo etneo.

L'inchiesta è stata avviata dopo la segnalazione dell'Ong statunitense National centre for missing exploited children (Ncmec) al Centro nazionale di contrasto della pornografia on-line (Cncpo) della polizia postale di Roma su un italiano che su un blog straniero aveva pubblicato immagini di pedopornografia.

Nei file sequestrati sono stati trovati video e foto di abusi commessi anche su vittime in età infantile. Per questo l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato convalidato dal Gip, che ha disposto per l'indagato i domiciliari.

Indagini della polizia postale di Catania sono in corso sul materiale sequestrato per accertarne le modalità di acquisizione e per tentare di identificare le vittime.

