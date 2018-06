Maltrattamenti

Perde affidamento della figlia perché assoggettata ai ''poteri'' del convivente: l'uomo finisce in manette

Vessazioni psicofisiche culminate in un vero e proprio sequestro di persona. La donna era totalmente inconsapevole di ciò che le stava accadendo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2018 - 15:33:29 Letto 393 volte

Sei mesi di convivenza con un uomo che millantava poteri sovrannaturali promettendo alle gente guarigioni e miracoli, costati a una 27enne di Santa Venerina la perdita della potestà genitoriale della figlia di appena cinque anni (nata da una precedente relazione), affidata ai nonni materni. I carabinieri di Santa Venerina e di Zafferana Etnea hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di Santa Venerina, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona.

Nel marzo scorso i giudici del Tribunale dei minori di Catania avevano dichiarato la donna incapace di potersi dedicare all'educazione e alla crescita della minore, in virtù di un totale asservimento ai voleri del convivente che aveva rivelato quindi la mancanza della giusta lucidità mentale. Come comunicano i carabinieri, la donna in questi mesi ha subito nella totale incoscienza numerose vessazioni psicofisiche, sfociate la scorsa notte in una vera e propria aggressione con sequestro di persona. Il convivente prima l'ha presa a calci e pugni, poi l'ha chiusa fuori, sul balcone di casa, per impedirle di chiamare i soccorsi.

La ragazza, terrorizzata, ha trovato la forza di chiedere aiuto mettendosi a gridare a squarciagola e attirando così l’attenzione di alcuni vicini di casa, che hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono giunte immediatamente due pattuglie dell’Arma, che hanno ammanettato l'uomo e liberato la convivente.

Alla vittima, trasportata in ambulanza all’ospedale di Acireale, sono state riscontrate lesioni guaribili in 15 giorni; dopo essere stata medicata e dimessa dall’ospedale ha potuto riabbracciare la figlioletta, e proverà a dimenticare l'incubo vissuto.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANIA

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!