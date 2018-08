pesca di frodo

Pesca illegale di ricci di mare: fermati due palermitani, multa di 4mila euro

Avrebbero contribuito a razziare i fondali delle coste trapanesi, ma la Guardia costiera ha riconsegnato il "bottino" al mare. Le norme prevedono rigidi limiti sia per la pesca professionale che per quella sportiva

Pubblicata il: 01/08/2018

Il rispetto delle norme sulla pesca è una cosa seria, e la polizia di Stato non ha intenzione di lasciare scampo a chi cerca di farla franca eludendole. Sulla bretella autostradale che da Birgi porta sulla A29, in direzione Palermo, la stradale ha notato un'auto che procedeva con un carrello a traino: insospettiti dalla natura del carico - dato il particolare periodo "caldo" dell'anno - gli agenti hanno deciso di controllare.

A bordo dell'auto due palermitani, pescatori di frodo, che trasportavano attrezzature da sub ma soprattutto 3000 esemplari di ricci di mare. La sconsiderata violazione delle norme sulla pesca dei ricci di mare è costata al conducente 4000 euro di multa.

Ma l'episodio non è affatto un caso isolato: ogni anno, in questo periodo dell'anno, le coste trapanesi vengono depredate da "outsider" della pesca che, soprattutto dalla provincia di Palermo, si recano con attrezzatura da sub a Marsala, Mazara del Vallo e negli altri luoghi dove il fondale consente un "bottino facile"; tutt'altro che facile però è risultata la pesca dei due palermitani fermati. Ancora vivi al momento del controllo, i ricci sono passati in consegna alla Guardia costiera di Trapani, che li ha liberati nuovamente.

