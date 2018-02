rapina

Picchia e deruba parente di 87 anni: arrestato

Con un pretesto era riuscito ad entrare nell'abitazione di un suo parente, un pensionato di 87 anni, pretendendo alcune centinaia di euro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/02/2018 - 10:02:55 Letto 335 volte

Con un pretesto era riuscito ad entrare nell'abitazione di un suo parente, un pensionato di 87 anni, pretendendo alcune centinaia di euro. L'anziano si era opposto alla richiesta, scatenando così una violenta reazione: scaraventato a terra, preso a calci e pugni e poi derubato dai pantaloni della somma di 100 euro.

L'aggressore si era anche impossessato di un televisore da 32 pollici e prima di dileguarsi, aveva intimato al parente che se avesse voluto riaverlo, avrebbe dovuto consegnargli 200 euro in contanti. Il pensionato, a quel punto, ha deciso di telefonare ai Carabinieri, chiedendo aiuto.

È accaduto a Licata dove i militari dell'arma, dopo avere raccolto la denuncia della vittima, si sono appostati nelle immediate adiacenze dell'abitazione. Quando l'estortore si è presentato per riscuotere il "pizzo" non ha fatto nemmeno in tempo di contare il danaro: l'uomo, pescatore di 60 anni, è stato arrestato con l'accusa di estorsione e rapina.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!