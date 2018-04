incidente mortale

Pietraperzia, tragico incidente, muore bimbo di 2 anni

Tragico incidente questa mattina a mezzogiorno nel centro storico di Pietraperzia. Un bimbo di due anni e mezzo è morto ...

Pubblicata il: 05/04/2018 - 15:55:50

Un tragico incidente questa mattina a mezzogiorno nel centro storico di Pietraperzia. Un bimbo di due anni e mezzo è morto schiacciato da un furgoncino di frutta e verdura.

Si chiamava Salvatore Termine. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il piccolo stava giocando con un cuginetto davanti casa in via Mandre. Il bambino è scappato dalle mani della nonna e dello zio che stavano vigilando sui due bimbi. Il conducente, un giovane di 21 anni, non si è accorto della presenza del piccolo, ha avviato il furgone ed è ripartito dopo che il bimbo si era piazzato davanti al mezzo.

E' stato, così, travolto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il piccolo Salvatore non c’è stato niente da fare. Il furgone, un Fiat Porter, è stato sottoposto a sequestro.

La salma è stata portata nella camera mortuaria del cimitero. Intanto l’autorità giudiziaria ha disposto che il corpo del piccolo Salvatore sia restituito alla famiglia.

Fonte: Carabinieri

