Porto Palo, Arrestato un migrante tunisino ricercato su tutto il territorio

Era ricercato su tutto il territorio nazionale. Dopo lo sbarco, è finito in manette un migrante tunisino 49 enne.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/10/2018 - 11:33:08 Letto 366 volte

Nelle ultime ore, nelle trasparenti acque del lido di Porto Palo, nottetempo, è giunto un gommone con a bordo alcuni migranti, verosimilmente di origine Tunisina, sbarcati alla ricerca di maggiori fortune.

La pattuglia della Stazione Carabinieri di Menfi (Ag), impegnata in un servizio di prevenzione, è giunta immediatamente sul posto, riuscendo a bloccare cinque migranti, i quali, dopo essere stati accompagnati presso la Compagnia Carabinieri di Sciacca (Ag), venivano avviati al rilevamento delle impronte digitali. Prima delle operazioni di identificazione, i soggetti sono stati sottoposti ai previsti accertamenti sanitari ma, uno dei migranti, appena terminata la visita medica, ha subito tentato di fuggire nei corridoi dell’ospedale di Sciacca, cercando di confondersi tra alcuni pazienti, venendo però tempestivamente raggiunto e bloccato dai militari dell’Arma.

Dai successivi controlli incrociati effettuati nelle banche dati, tra i diversi alias dichiarati, i Carabinieri riuscivano ad estrapolare un profilo dettagliato nei confronti dell’uomo che aveva cercato di dileguarsi, identificato in G.L. 49 enne, accertando che il migrante tunisino era ricercato su tutto il territorio nazionale, poichè destinatario di un Ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Monza, in quanto responsabile del reato di “evasione”. Al termine delle operazioni, dunque, i Carabinieri hanno stretto le manette ai polsi del migrante, trasferendolo in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte: Carabinieri

