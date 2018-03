sopravvissuti

Pozzallo, attesa nave con migranti e cadaveri a bordo

Arriva al porto di Pozzallo la nave con a bordo i sopravvissuti del naufragio

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/03/2018 - 09:41:55 Letto 396 volte

E’ attesa per questa mattina al porto di Pozzallo la nave con a bordo i sopravvissuti del naufragio in cui sono morte 21 persone, compresa una donna in gravidanza, a 55 miglia dalle coste libiche.

A riferire dell’ennesimo naufragio sono stati i trenta sopravvissuti al personale a bordo della nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza frontiere. Un giovane del Gambia ha detto di avere “perso mio fratello,che è morto” e che sulla barca erano “in 51, comprese 5 donne, quattro sono affogate e una di loro era incinta”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!