spaccio

Preso mentre spaccia cocaina al Tondicello: droga ripescata nelle vasche dell'acqua potabile

I Carabinieri hanno arrestato un catanese ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Pubblicata il: 23/02/2018

I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 27enne catanese Salvatore Pulvirenti, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, i militari del Nucleo Operativo, appostandosi nei pressi del Tondicello della Plaja, hanno accertato le modalità di spaccio del pusher che di volta in volta prelevava la droga nascosta dentro delle vasche dell’acqua potabile, ubicate nell’androne di un palazzo della vicina Via della Concordia, per poi piazzarla al Tondicello in cambio di denaro.

Bloccando il pusher e perquisendolo gli operanti gli hanno trovato nelle tasche 70 euro in contanti, incassati dalla precedete vendita della droga, recuperando altresì, all’interno delle predette vasche, circa 10 grammi di cocaina di cui una parte ancora in pietra e l’altra suddivisa in dosi.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato attenderà la direttissima relegato agli arresti domiciliari.

