randagismo

Primo maggio in fuga dai randagi, paura a Gela. ╚ ancora emergenza

Il servizio di accalappiamento Ŕ sospeso da tempo senza precise ragioni

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/05/2018 - 10:08:44 Letto 368 volte

Non era di certo nel programma della giornata del primo maggio, eppure ieri a Gela (CL) alcune persone hanno dovuto rivedere i loro piani per sfuggire a dei cani randagi, tuffandosi in acqua per evitare un'aggressione.

Il fatto è avvenuto sulla spiaggia di contrada Femmina morta, e le potenziali vittime dell'attacco, un gruppo di una decina di gitanti tra cui anche bambini, non hanno potuto far altro che attendere in acqua i soccorsi di alcuni cittadini armati di bastoni che hanno allontanato gli animali.

Le forze dell'ordine, la polizia municipale e l'ufficio veterinario dell'Asp sono poi stati informati della disavventura, ma il fatto più grave della vicenda è l'assenza del servizio di accalappiamento dei randagi, sospeso da tempo senza precise ragioni: la speranza degli abitanti è che grazie a questo episodio, dall'epilogo fortunato, possa ripartire il servizio per scongiurare il peggio.

