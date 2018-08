scomparsa

Proseguono le ricerche di Gessica Lattuca, scomparsa il 12 agosto a Favara

Dopo gli esiti negativi delle perlustrazioni nei luoghi abitualmente frequentati dalla giovane, i carabinieri stanno passando al setaccio le campagne. L'Arma invita chiunque la veda a contattare tempestivamente il 112

Pubblicata il: 21/08/2018

Sono trascorsi ormai otto giorni dalla scomparsa della 27enne Gessica Lattuca dalla cittadina di Favara, nell'agrigentino. L’attività di ricerca dei carabinieri della Tenenza di Favara e del Comando Provinciale di Agrigento prosegue incessantemente, coordinata dalla Prefettura, nell’ambito del Piano provinciale di ricerche.

La donna, di cui non si hanno più notizie dal 12 agosto scorso, non ha in alcun modo dato tracce di sé. Ciò ha portato i carabinieri a estendere il raggio d'azione alle campagne limitrofe a Favara, dopo l'esito negativo delle ricerche nei luoghi abitualmente frequentati da Gessica. Così, nella giornata di ieri, circa 20 militari dell’Arma sono stati impegnati a setacciare l'area circostante il centro abitato. Alle ricerche ha partecipato anche un elicottero dell’Elinucleo Carabinieri di Palermo.

Le ricerche di Gessica Lattuca procedono incessantemente dallo scorso 14 agosto, data della denuncia. A breve verranno impiegate anche le unità cinofile. "Si invita chiunque - è l'appello dei carabinieri - in caso di possibile avvistamento della donna, a contattare tempestivamente il 112 o i Carabinieri della Tenenza di Favara".

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI AGRIGENTO

