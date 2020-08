Proseguono le ricerche sulla mamma e il bimbo scomparsi a Messina, avvistati vicino a Taormina

Madre e figlio scomparsi

Continuano le ricerche da parte della polizia per trovare la mamma e il bimbo scomparsi a Messina, il 3 agosto scorso.

08/08/2020

Continuano le ricerche da parte della polizia per trovare Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio di 4 anni, scomparsi il 3 agosto scorso, dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sull'autostrada A20 Messina-Palermo, all'altezza di Caronia.

"Stiamo verificando le testimonianze raccolte da persone che avrebbero visto la donna scomparsa Viviana Parisi con il bambino a Giardini Naxos (Me) alla villa e al parco giochi, tuttavia al momento non abbiamo avuto riscontri certi". A dirlo Fabio Ettaro dirigente del commissariato di Polizia a Taormina riferendosi alla donna scomparsa con il figlio Gioele da 5 giorni nel messinese.

"Ieri - prosegue Ettaro - abbiamo fatto indagini anche alla Guardia medica di Giardini Naxos dove era stata segnalata anche la presenza della donna, ma dalle immagini che abbiamo visionato escludiamo in questo caso si tratti della persona scomparsa e del suo bimbo". Subito dopo il sinistro che ha coinvolto la sua vettura, la donna si sarebbe allontanata insieme al figlioletto nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Tra le ipotesi, quella che la donna abbia perso l'orientamento. Ad avvertire le forze dell'ordine il marito, che non ha visto rincasare la donna e il bambino a Venetico (Messina) dove risiedono. Le ricerche sono tuttora in corso, la Polizia Stradale ha lanciato un appello a tutti coloro i quali siano in grado di fornire notizie utili per rintracciare i due scomparsi.

"Mia cognata è in stato confusionale e vaga, non è stata rapita, non aveva problemi con mio fratello o con qualcuno della famiglia. Secondo noi lei è solo spaventata. Non è stata molto bene nel periodo dei lockdown, lo so perchè è stata anche a casa mia ed ho visto che era molto spaventata e depressa". Lo dice Mariella Mondello, cognata di Viviana Parisi.

