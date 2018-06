Ragusa, prete ha rapporti sessuali con un tunisino e viene ricattato

chiesa

Un prete di Ragusa Ibla ha dei rapporti sessuali con un ragazzo tunisino, ma questi scatta una foto e ricatta il parroco.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/06/2018 - 11:18:06 Letto 407 volte

Un prete di Ragusa Ibla ha dei rapporti sessuali con un ragazzo tunisino, ma questi scatta una foto e ricatta il parroco. Dopo mesi di ricatti, pressioni e pagamenti, il prete decide di denunciare tutto alle forze dell’ordine che arrestano il tunisino.

L’episodio risale allo scorso febbraio, ma è diventato di dominio pubblico solamente adesso. Il vescovo di Ragusa, monsignor Carmelo Cuttitta “esprime dispiacere per la incresciosa vicenda che ha visto protagonista e vittima un sacerdote che, in un momento di debolezza e fragilità, è venuto meno alla testimonianza dei valori che ha sempre professato e in cui ha creduto”, si legge in una nota della Diocesi.

Il prete, dopo aver mostrato “pentimento”, è stato indirizzato a seguire un percorso “di accompagnamento spirituale in vista del superamento del suo profondo turbamento interiore”.

