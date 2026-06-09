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Forum Euromed

Pozzallo ospita il Forum Sindacale Euromediterraneo: migrazioni, lavoro e diritti al centro del dibattito internazionale

A Pozzallo dall'11 al 13 giugno il Forum Sindacale Euromediterraneo promosso dalla Fillea Cgil, un confronto internazionale su migrazioni, lavoro, integrazione e diritti nel settore delle costruzioni.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/06/2026 - 09:27
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Dalla Sicilia > Ragusa
Cgil

Tre giorni di confronto internazionale dedicati ai temi delle migrazioni, dell'integrazione e della tutela dei lavoratori. Dall'11 al 13 giugno Pozzallo ospiterà il Forum Sindacale Euromediterraneo promosso dalla Fillea Cgil, appuntamento che vedrà la partecipazione di rappresentanti sindacali, istituzioni, studiosi ed esperti provenienti da diversi Paesi dell'area euromediterranea.

L'iniziativa nasce dalla convinzione che le migrazioni rappresentino una delle principali sfide del presente e che il livello di inclusione dei nuovi cittadini sarà determinante per il futuro delle società europee.

«Noi crediamo che da quanto integreremo e accoglieremo questi nuovi cittadini, dipenderà il grado di giustizia sociale presente nella nostra Repubblica e necessaria nella nostra idea di Europa», sottolineano gli organizzatori.

Il programma prenderà il via giovedì 11 giugno alle ore 18.30 con una conferenza stampa presso la Sala del Consiglio Comunale di Pozzallo, alla presenza dei rappresentanti del Comune, della Cgil Ragusa, della Fillea Cgil Sicilia e della Fillea Cgil Nazionale.

La giornata di venerdì 12 giugno si aprirà presso lo Spazio Cultura Meno Assenza con una sessione dedicata all'inserimento dei lavoratori migranti nel settore delle costruzioni. Al centro del dibattito i rischi legati allo sfruttamento, al caporalato e alla mancata formazione professionale.

Interverranno, tra gli altri, Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil Nazionale, Feliciano Iudicone, Katry Mohamed Shahin, rappresentanti sindacali provenienti da Francia, Bulgaria, Tunisia, Slovenia e Palestina, oltre a esperti delle politiche migratorie internazionali.

La seconda sessione della mattinata sarà dedicata al tema “Edilizia e lavoratori migranti: sfide e strategie per rafforzare tutele e sindacalizzazione”. Verranno presentate esperienze internazionali maturate nei grandi cantieri, compresi quelli realizzati per i Mondiali FIFA, dove sono emersi casi di sfruttamento della manodopera migrante.

Nel pomeriggio si discuterà delle politiche di accoglienza e delle strategie adottate dalle parti sociali nel settore edile. Al confronto parteciperanno rappresentanti del Ministero del Lavoro, dell'Ance Nazionale, del mondo accademico e delle associazioni impegnate nell'inclusione sociale dei migranti.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema del diritto a migrare e del diritto a restare nei Paesi d'origine, con un focus sulle cosiddette seconde generazioni e sul loro ruolo nei processi di integrazione culturale e sociale.

Tra gli ospiti della tavola rotonda conclusiva figurano il segretario generale della Cgil Nazionale, Maurizio Landini, rappresentanti del mondo universitario, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali internazionali.

La serata si arricchirà inoltre con il live painting della scrittrice e fumettista Takoua Ben Mohammed e con il concerto di Lello & T-Orkestar.

I lavori si concluderanno sabato 13 giugno con una sessione plenaria dedicata alla presentazione del documento sindacale dell'area euromediterranea. Le conclusioni saranno affidate ad Ambet Yuson, segretario generale della federazione sindacale internazionale BWI.

L'obiettivo del Forum è costruire una rete stabile di confronto tra sindacati, istituzioni e società civile per affrontare le sfide legate ai fenomeni migratori, promuovere il lavoro dignitoso e rafforzare i diritti dei lavoratori nell'area del Mediterraneo.

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Fonte: Cgil
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