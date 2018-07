rivalità amorosa

Randazzo, tenta di dar fuoco al rivale in amore: egiziano in manette

Accecato dalla gelosia, ha cercato di incendiare l'uomo dell'ex convivente. A fermarlo solo un malfunzionamento dell'accendino

I carabinieri di Randazzo, nel catanese, hanno arrestato in flagranza un egiziano di 61 anni ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate. Le lesioni però non erano nelle prime intenzioni dell'aggressore, che per la vittima aveva architettato piani ben peggiori.

Accecato dalla gelosia perché la sua ex convivente aveva una relazione sentimentale con un altro uomo, l’altra sera si è procurato una bottiglia di alcol etilico e un accendigas; poi ha affrontato il “rivale” spruzzandogli l’alcol sul viso e tentando di dargli fuoco. Ma l'accendino non ha funzionato a dovere e così l'egiziano, per nulla appagato, si è accanito contro l'altro uomo prendendolo a pugni in faccia, per poi fuggire lasciando la vittima a terra, sanguinante. L’intervento di due pattuglie del Nucleo Radiomobile e della stazione locale, giunte sul posto grazie alle diverse telefonate ricevute dalla centrale operativa della caserma di Randazzo, ha consentito di soccorrere l'aggredito. Trasportato all’ospedale di Bronte (CT), l'uomo è stato tenuto sotto osservazione per l’intera nottata nel reparto di oculistica a causa della presenza di liquido infiammabile nei bulbi oculari.

Ottenuta la descrizione dell’aggressore, i militari lo hanno immediatamente rintracciato a casa propria con le mani ancora intrise di alcol e l’accendino in tasca. Assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania "Piazza Lanza".

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANIA

