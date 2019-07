truffa

Reddito di cittadinanza, ancora un furbetto in Sicilia

L'uomo è stato denunciato per truffa ai danni dell'Inps.

22/07/2019

Ancora un furbetto del reddito di cittadinanza scoperto in Sicilia. Questa volta è successo a Realmonte, in provincia di Agrigento. I carabinieri lo hanno individuato durante controlli legati alla repressione dei reati in materia di abusivismo edilizio. Sono così una dozzina i casi segnalati dalle forze dell'ordine in Sicilia nell'ultimo mese. Tra le denunce, un paio riguardano Palermo, tre casi in un colpo solo scoperti nel Catanese la scorsa settimana, quattro a Salina all'inizio del mese.

In molti casi la dinamica prevede la moglie disoccupata che va al Caf e fa richiesta del reddito di cittadinanza per l'intero nucleo familiare mentre il marito lavora in nero. “Il reato, spesso, viene compiuto in concorso da marito e moglie”, come ha spiegato nei mesi scorsi a Gds.it il comandante del Nucleo ispettorato del lavoro, Pierluigi Buonomo.

Si tratta di un muratore che lavorava in un cantiere, tra l'altro abusivo, e che in tasca aveva la carta dove vengono accreditati i soldi del reddito di cittadinanza. L'uomo è stato denunciato per truffa ai danni dell'Inps.

