Ribera, il cane Horc scova tre panetti di hashish: arrestato 37enne

La perquisizione della casa dell'arrestato stava per dare esito negativo, ma il pastore tedesco di 8 anni ha insistito perché l'operazione proseguisse. Fino ad avere la meglio

Provvidenziale intervento di un carabiniere "atipico" a Ribera, nell'agrigentino, che ha permesso di catturare uno spacciatore quando ormai sembrava l'avesse fatta franca. È accaduto ieri notte, durante i servizi antidroga nell’ambito di una strategia di controllo a largo raggio del Comando Provinciale di Agrigento.

Da qualche tempo seguito dall'Arma per movimenti sospetti, a G.A., 37enne originario di Canicattì ma residente a Ribera, sono state perquisite la casa e l'automobile. In prima battuta, l’attività aveva dato esito negativo: i carabinieri non avevano rinvenuto quello che sospettavano di trovare. Ma insieme ai carabinieri di Ribera c'erano le unità cinofile di Palermo, con un alleato decisivo: Horc, un pastore tedesco di 8 anni. Durante le operazioni il cane aveva fiutato la presenza di sostanza stupefacente, ed è stato proprio grazie al suo fiuto che, quasi a conclusione dell’attività di perquisizione, una nuova traccia ha riacceso le possibilità di rinvenimento. Horc insisteva, voleva uscire dalla casa del sospettato, e poco distante dall'abitazione ha iniziato ad abbaiare e scavare. Il pastore tedesco ha avuto la meglio: la droga è stata trovata, nascosta tra le pietre di un muretto a secco. Tre i panetti di hashish in possesso dell'arrestato, per un totale di 300 grammi di sostanza stupefacente.

La droga sequestrata, del valore al dettaglio di circa 1500 euro, verrà analizzata per stabilirne la qualità e poi verrà distrutta. Adesso G.A. dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

