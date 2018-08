furti nelle scuole

Ribera, spariscono computer e strumenti musicali: il ladro è un minorenne rumeno

Dall'inizio di agosto il 17enne razziava gli istituti locali, accumulando una refurtiva considerevole

Pubblicata il: 24/08/2018

Trovato il responsabile dei vari furti avvenuti nelle scuole di Ribera, nell'agrigentino, per tutto il mese di agosto: è un minorenne rumeno.

Scoperto il “tesoro” che il 17enne custodiva a casa, refurtiva accumulata in occasione dei vari colpi tra cui quelli negli istituti “Navarro” e “Don Bosco”, in cui gli oggetti rubati erano per lo più strumenti musicali. Rinvenuti dai carabinieri violini e trombe, pc notebook e attrezzatura elettrica varia, dopo il massiccio controllo del territorio delle ultime ore. Proprio durante i controlli, il giovane ladro è stato fermato con un notebook rubato nello zaino e ha indotto l'Arma a perquisire casa sua.

Il valore della refurtiva recuperata dai militari ammonta a circa 5000 euro. Con l’accusa di ricettazione, per il 17enne rumeno è subito scattata una denuncia all’autorità giudiziaria.

