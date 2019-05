vincita a lotto

Ribera: vinti 66mila euro con un terno a Lotto

A Ribera vinti 66mila euro con tre schedine sul terno 1-35-50 della ruota di Palermo.

06/05/2019

Provincia di Agrigento protagonista delle vincite più alte assegnate al Lotto nell'ultimo concorso. In luce i 66mila euro complessivamente vinti a Ribera, in provincia di Agrigento, con tre schedine giocate sul terno 1-35-50 della ruota di Palermo: come rende noto l'agenzia Agimeg, due sono state realizzate con giocate da 10 euro ciascuna e una terza con una puntata complessiva di 6 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di oltre 2 miliardi di euro.

Fonte: AGIMEG

