I Carabinieri hanno arrestato il 21enne catanese Cristian Calogero Spadicchia.

Il 3 luglio scorso era stato arrestato in flagranza per evasione dai domiciliari. Ricollocato lo stesso giorno agli arresti nella propria abitazione l’indomani, al momento della traduzione presso il Tribunale etneo per la direttissima, non si è fatto trovare in casa rendendosi irreperibile.

Destinatario del provvedimento restrittivo è stato scovato la scorsa notte dai militari dell’Arma mentre dormiva in un locale tecnico, adibito a camera da letto di fortuna, attiguo alla terrazza del palazzo di residenza.

