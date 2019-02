riciclaggio

Riciclaggio di denaro e evasione: in carcere due gioiellieri di Castelvetrano, sequestro da 1,7 milioni

I finanzieri hanno sequestrato 1,7 milioni di euro e hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/02/2019 - 09:09:25 Letto 466 volte

Due gioiellieri di Castelvetrano sono indagati per riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita. Tra le accuse ci sono sono quelle di ever emesso false fatturazioni per evadere le imposte.

I finanzieri hanno sequestrato 1,7 milioni di euro e hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emesso dal gip del Tribunale di Marsala, per Tommaso Geraci, di 65 anni, gioielliere di Castelvetrano, ed il figlio Antonio Geraci, di 37 anni, anch’egli gioielliere.

Le indagini di carabinieri e finanzieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno permesso di fare luce sull’esistenza di una diffusa attività di riciclaggio e sul reimpiego di notevoli quantità di oro di provenienza illecita. Sono contestualmente indagate altre 13 persone.

Fonte: Guardia di Finanza

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!