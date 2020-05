Tentato suicidio

Riempie la sua casa di gas per farla esplodere, arrestato

Aveva già riempito la sua casa di gas ed è stato trovato con un accendino in mano pronto per farla esplodere.

Aveva già riempito la sua casa di gas ed è stato trovato con un accendino in mano pronto per farla esplodere. È stato arrestato per tentata strage l'uomo che ieri a Siracusa ha tagliato il tubo della bombola della cucina della propria abitazione per farne uscire il gas.

L'odore ha fatto scattare l'allarme che ha richiamato sul posto i carabinieri di Ortigia, una pattuglia della Radiomobile, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I militari, dopo aver fatto irruzione nell'appartamento, hanno trovato l'uomo in forte stato di agitazione e con un accendino in mano.

Dopo aver riportato la calma evitando il gesto estremo, l'uomo è stato arrestato e condotto in ospedale dove si trova sotto osservazione.

