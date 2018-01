bagheria

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/01/2018 - 13:35:14 Letto 371 volte

È crollato il controsoffitto in due classi della succursale del circolo didattico Antonio Gramsci, a Bagheria. Alla riapertura, dopo le vacanze natalizie, stamane il bidello ha trovato i calcinacci sulle cattedre e sui banchi.

Gli agenti del commissariato, chiamati dal dirigente della scuola, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per stabilire le condizioni complessive della struttura affittata dal Comune. In via precauzionale gli alunni non sono entrati nell'istituto.

