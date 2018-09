carne congelata

Riposto (CT), sequestrati 60 Kg di carne congelata non tracciata. Sospesa l'attività di ristorazione

Gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, con il rinvenimento e sequestro di 60 kg di carne congelata, priva di segni distintivi di tracciabilità.

I Carabinieri della locale Stazione di Riposto, coadiuvati dai colleghi del N.A.S. di Catania, hanno ispezionato diversi esercizi pubblici nel territorio di competenza, contestando degli illeciti amministrativi nei confronti di:

Titolare di un bar-ristoro di Via Cristoforo Colombo, dove sono state accertate gravi carenze igienico–sanitarie e strutturali, con il rinvenimento e sequestro di 60 kg di carne congelata, priva di segni distintivi di tracciabilità, conservata in una cella frigorifera ubicata in un locale contiguo all’esercizio pubblico, adibito a deposito, non incluso nell’autorizzazione sanitaria.

Al termine dell’ispezione i militari hanno altresì irrogato sanzioni amministrative pari a 2.500 euro.

Fonte: Carabinieri NAS

