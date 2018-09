rivolta

Rivolta al carcere di Bicocca, cinque agenti feriti

Drammatica rivolta dei detenuti presso l'Istituto Penale per i minorenni ''Bicocca'', a Catania.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2018 - 08:53:52 Letto 547 volte

Drammatica rivolta dei detenuti presso l’Istituto Penale per i minorenni ”Bicocca”, a Catania. Ieri sera alcuni detenuti presso la Sezione del primo piano lato destro dell’Istituto – una decina in tutto – hanno aggredito i poliziotti penitenziari in servizio, provocando il ferimento di cinque unità.

A darne notizia è Armando Algozzino, segretario nazionale della Uil Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria secondo il quale ”la tragedia è stata, come sempre, evitata dall’elevatissima professionalità e dalla tempestività del personale”.

“Secondo le ricostruzioni fornite dagli stessi agenti, all’origine della reazione rabbiosa ci sarebbe stata la traduzione di un recluso, considerato un ”leader” dagli altri carcerati, per motivazioni legate all’ordine e alla sicurezza”, spiega il sindacato.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!