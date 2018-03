furto

Ruba sei cuccioli di cane da una casa: denunciato 26enne

Aveva rubato 6 cuccioli di cane da una casa, ma è stato incastrato proprio dal flebile abbaiare dei piccoli animali.

24/03/2018

Aveva rubato 6 cuccioli di cane da una casa, ma è stato incastrato proprio dal flebile abbaiare dei piccoli animali. Così la polizia ha denunciato un 26enne. Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia del furto, avvenuto mercoledì scorso, quando la vittima del furto, una donna, si è presentata in Questura preoccupata soprattutto per la sorte dei 6 cuccioli di razza Spitz tedesco nano di Pomerania nati da poche settimane e quindi non autosufficienti.

I poliziotti della Squadra Mobile sono giunti al responsabile grazie anche alle indicazioni fornite dalla donna in merito ad alcune vendite ad alcune persone di altri cuccioli che in passato avevano ritirato i cani presso la sua abitazione. Da questo piccolo indizio gli investigatori, con l'aiuto degli uomini del Commissariato di Vittoria, si sono messi sulle tracce del ladro. Dopo meno di 24 ore i poliziotti sono entrati nell'abitazione di S.G., sospettato di essere l'autore del furto, anche per i suoi precedenti penali. L'uomo ha tentato di negare ogni suo coinvolgimento ma mentre i poliziotti facevano alcune domande si è sentito un debole abbaiare dei cuccioli. Fatta irruzione in una camera dell'appartamento, gli agenti hanno trovato i 6 cuccioli in una cesta tutti insieme uno sull'altro, in grave stato di disidratazione. Due cani, i più piccoli di età, stavano rischiando di morire senza l'assistenza della mamma.

Il 26enne non ha potuto fare altro che ammettere di aver commesso il furto presso l'abitazione della signora che peraltro conosceva perché aveva acquistato da lei un cucciolo della stessa razza mesi prima. Per rubare gli animali, l'uomo si era appostato davanti la casa della donna in attesa che tutti lasciassero l'appartamento libero. Appena fuori i proprietari dell'immobile, ha scavalcato il muro di recinzione e dopo essere entrato da una finestra ha infilato i cuccioli e il resto della refurtiva in uno zaino ed è fuggito.

