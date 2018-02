Furto

Rubano profumi per 800 euro, arrestati tre palermitani a Milazzo

Milazzo, colti in flagranza e arrestati con l'accusa di furto aggravato, tre palermitani.

Sono stati colti in flagranza e arrestati con l'accusa di furto aggravato. Tre palermitani sono finiti in manette a Milazzo dopo una "scorribanda" al centro commerciale Parco Corolla - Ipercoop. Decisivo l'intervento dei carabinieri della compagnia locale che hanno bloccato un giovane e due donne, di cui una minorenne. "Dopo aver danneggiato i dispositivi antitaccheggio e ritenendo così di farla franca - hanno spiegato le forze dell'ordine - i palermitani si erano impossessati di vari articoli di profumeria per un valore complessivo di circa 800 euro". Ma non sono passati inosservati. Perché i carabinieri in servizio preventivo all’esterno del centro commerciale, già da qualche minuto insospettiti dalla presenza dei palermitani che si aggiravano all'Ipercoop, sono riusciti a intervenire tempestivamente. I tre sono stati fermati e arrestati.

