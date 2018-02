Ryanair

Ryanair dice addio a Trapani, ecco perchè

Dai rumors si è passati all’ufficialità: Ryanair lascia la base di Trapani e per la prossima estate assicurerà soltanto quattro rotte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/02/2018 - 19:47:27 Letto 555 volte

Dai rumors si è passati all’ufficialità: Ryanair lascia la base di Trapani e per la prossima estate assicurerà soltanto quattro rotte.

L'annuncio appare nel sito della compagnia low cost irlandese. "Ryanair ha confermato oggi che la sua ex base a Trapani (che è stata chiusa a ottobre 2017) non sarà riaperta quest’estate a seguito della decisione dell’aeroporto di Trapani di annullare il bando di gara per la promozione delle rotte. I tre aeromobili basati a Trapani la scorsa estate saranno ricollocati in altre destinazioni del network di Ryanair e, purtroppo, questo si tradurrà con la perdita di 18 rotte, circa 1,1 milioni di passeggeri all’anno e 820 posti di lavoro in loco".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!