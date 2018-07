migranti

Sbarcati a Pozzallo tutti i 450 migranti, saranno ricollocati

Saranno smistati tra Francia, Germania, Malta, Spagna e Portogallo. Salvini ''Vittoria politica, basta governi complici''

Pubblicata il: 16/07/2018

Sono sbarcati nel corso della notte a Pozzallo (RG) i 450 migranti, tutti uomini, rimasti a bordo delle due navi di Frontex e Guardia di finanza, dopo che ieri il Viminale aveva dato disposizione di fare scendere prima donne e bambini.

Le operazioni sono iniziate alle 2,15 della notte e si sono concluse all'alba. La prima ad attraccare è stata la nave Protector di Frontex, con a bordo 176 uomini. Tra questi la polizia di Ragusa ha fermato e condotto in questura i 9 presunti scafisti individuati a bordo dell'imbarcazione. Poi, è stata la volta della seconda nave, quella della Guardia di Finanza con a bordo altri 180 uomini, tutti giovanissimi.

I migranti sono stati ospitati temporaneamente nell'hotspot di Pozzallo in attesa di essere smistati tra Francia, Germania e Malta, a cui - come ha fatto sapere il ministro dell'Interno, Matteo Salvini - si sono aggiunte anche Spagna e Portogallo.

"Dopo Francia, Germania e Malta, anche Spagna e Portogallo hanno accettato di accogliere parte degli immigrati presenti sulle navi al largo della Sicilia - commenta Matteo Salvini -. È una vittoria politica - sottolinea il vicepremier -. Bene, fermezza e coerenza pagano, è finito il tempo di governi complici e pavidi. Abbiamo messo in salvo donne e bambini. Un ottimo lavoro di squadra di tutto il governo. Complimenti al nostro premier Conte! Il prossimo obiettivo, per stroncare una volta per tutte la mafia del traffico di esseri umani, sarà riaccompagnare gli immigrati dove sono partiti. In Italia, e in Europa, entra solo chi ha il permesso".

