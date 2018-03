immigrazione

Sbarchi, ad Augusta la nave con bimbo leucemico

Tre fratelli sono stati recuperati nei giorni scorso a bordo di un gommone in difficoltà, il piccolo aveva ancora la flebo attaccata al braccio

E’ atteso al porto di Augusta (Siracusa) anche il bambino di 14 anni, fuggito dalla Libia con i due fratelli, affetto da leucemia. I tre fratelli sono stati recuperati nei giorni scorso a bordo di un gommone in difficoltà. Il piccolo aveva ancora la flebo attaccata al braccio.

“Notte felice nel Mediterraneo – ha scritto sui social uno dei membri dell’equipaggio della Ong chd li ha soccorsi - tre fratelli con un sacco di amore e 200 litri di benzina si sono messi in mare per avere la possibilità di dare al fratello che ha la leucemia, la speranza di raggiungere un ospedale europeo. Veri eroi”.

Ora il piccolo Allah è atteso al porto di Augusta dai sanitari che lo ricovereranno immediatamente in ospedale per poterlo curare nel migliore dei modi. “Ma il piccolo Allah – assicurano i soccorritori – non verrà separato dai due fratelli maggiori”.

