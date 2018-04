Sbarco immigrati

Sbarco a Trapani, in arrivo 537 persone

Sono in arrivo al porto di Trapani 537 persone tratte in salvo a bordo della nave Aquarius di Sos Mediterranee...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/04/2018 - 08:56:18 Letto 349 volte

Sono in arrivo al porto di Trapani 537 persone tratte in salvo a bordo della nave Aquarius di Sos Mediterranee. Dovrebbero sbarcare dopo le 8. Si tratta di 85 donne, di cui quattro incinte, tre neonati e 125 minori. Si tratta di persone in fuga dalla Libia.

La nave Aquarius, noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza frontiere, ha salvato 458 persone da imbarcazioni sovraffollate e non adatte alla navigazione in acque internazionali al largo della Libia, in tre distinte operazioni mercoledì e sabato. Inoltre, sabato sera la Aquarius ha accolto a bordo altre 79 persone, trasferite dalla guardia costiera italiana.

Un primo salvataggio di 164 persone è avvenuto mercoledì 18 aprile nelle acque internazionali a est di Tripoli. I migranti sono stati salvati in un gommone sovraffollato. L’operazione di salvataggio è stata condotta in cooperazione con la nave Seafuchs, della Ong Sea Eye, un elicottero della Marina militare italiana e il centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano (IMRCC).

