Schianto a Marina di Ragusa, muore una 25enne

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2018 - 09:01:16 Letto 399 volte

Tragico incidente mortale sulla Sp 63 tra Donnalucata e Marina di Ragusa. A perdere la vita una ragazza di Comiso, Carla Barone, di 25 anni, intorno alle 21.30. La vittima era a bordo di una Honda Varadero, mille di cilindrata, guidata da un ragazzo di Comiso. Il conducente ha perso il controllo del mezzo probabilmente a causa della forte velocità. L’impatto è avvenuto all’altezza dell’ex discoteca Fazenda vicino la rotonda.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Il giovane alla guida è rimasto ferito non gravemente ed è stato trasportano in ospedale Regina Margherita di Comiso. Gli agenti della polizia stradale di Ragusa sono intervenuti sul posto e hanno effettuato i rilievi per capire meglio la dinamica dell’incidente. La giovane Carla Barone aveva preso il diploma all'Accademia delle Belle Arti di Catania e stava diventando grafica professionista.

