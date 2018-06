tentata violenza

Sciacca, prova a violentare due giovanissime: arrestato un rumeno

Si era spacciato per poliziotto approfittando dell'oscurità. A una delle due ragazze ha anche sferrato un calcio al mento

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/06/2018 - 11:48:31 Letto 423 volte

Lo scorso fine settimana erano da poco passate le tre di notte quando, in una spiaggetta di Sciacca (AG), all’improvviso due giovani ragazze siciliane di 18 e 19 anni venivano avvicinate da un uomo dall’accento straniero che con una torcia in mano esclamava più volte “Polizia, polizia”, fingendosi un agente. Ma qualcosa non quadrava, e subito dopo, approfittando della scarsa illuminazione e dell’assenza di eventuali testimoni, il finto poliziotto si è abbassato i pantaloni e ha preso per la testa una delle due ragazze cercando di baciarla.

Vista l'ora tarda, nonostante le richieste di aiuto da parte delle due giovani, nessuno era al corrente di quanto stesse accadendo. Mentre l’uomo continuava a trattenere una ragazza, l’altra cercava in tutti i modi di liberare la propria amica. L’aggressore, disturbato dalla reazione delle due ragazze, alla fine ha desistito. Ma non senza fare ulteriori danni: prima di fuggire, ha sferrato un calcio al mento di una delle due giovani.

Le ricerche dei carabinieri di Sciacca sono scattate immediatamente e si sono protratte per tutta la notte, identikit alla mano, fino a mattina inoltrata. Grazie alle indicazioni fornite dalle vittime e all'attività investigativa, i militari hanno potuto concentrare i loro sospetti su un uomo, V.B., 39enne rumeno noto per abitare in una casa diroccata non distante dal luogo dell’aggressione. Dopo aver circondato l’abitazione, i militari hanno fatto irruzione all’interno sorprendendovi l’uomo, che sembrava corrispondere all'identikit. Dopo alcune ore di interrogatorio, l'aggressore ha ammesso ai carabinieri le proprie responsabilità.

Per lui le accuse di tentata violenza sessuale e lesioni personali. L’autorità giudiziaria ha convalidato il fermo, disponendo l'incarcerazione.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI AGRIGENTO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!