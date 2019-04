incidente mortale

Scontro tra auto e furgone a Sciacca: una donna perde la vita

Due mezzi si sono scontrati e una donna di Campobello di Mazara è morta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/04/2019 - 12:34:03 Letto 408 volte

Tragedia sulla strada statale 115, in contrada Piana Scunchipani in territorio di Sciacca. Due mezzi si sono scontrati e una donna di Campobello di Mazara, Tanina Rizzo di 68 anni, è morta.

A scontrarsi sono stati un furgone rosso della Tim, Volkswagen Caddye e una Toyota Yaris di colore grigio. Ferito in maniera grave il marito della vittima, D.P., 72enne, che era alla guida dell'auto.

Ferito, seppur in maniera lieve, anche il conducente del furgone.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia, il 118 e anche i vigili del fuoco, che hanno liberato i feriti rimasti intrappolati fra le lamiere contorte dei mezzi. Per la donna non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

Sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica dell'incidente. L'asfalto in quel momento era bagnato a causa di un violento acquazzone.

Si tratta del quarto incidente mortale nell'Agrigentino in meno di un mese. Cinque persone sono morte e 4 sono rimaste ferite.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!