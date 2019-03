droga

Scoperto a Ribera un ''supermarket'' della droga, arrestati due pusher stranieri

I Carabinieri hanno interrotto un fiorente smercio di sostanze stupefacenti destinate anche a minori. In manette due ''pusher'' stranieri.

Scoperto un vero e proprio ”supermarket” della droga a Ribera (Agrigento) dove i Carabinieri hanno interrotto un fiorente smercio di sostanze stupefacenti destinate anche a minori. In manette due ”pusher” stranieri accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver destinato l’uso della droga anche a minori. Le manette sono scattate ai polsi di due tunisini, un 38 enne ed un 35 enne, domiciliati a Ribera.

In particolare, l’inchiesta ha consentito di bloccare una consistente rete di spaccio di sostanze del tipo ”Hashish”, ”Cocaina” ed ”Eroina”, destinata ad essere fruita nelle piazze di Ribera e dintorni. Quello che i Carabinieri hanno accertato, grazie anche a sofisticate attività di natura tecnica ed a numerosi pedinamenti, è che droghe di vario genere venivano spesso consegnate ai più giovani ed in un caso anche ad un minore.

Nel corso delle indagini, infatti, i militari hanno documentato innumerevoli episodi di cessione di sostanze stupefacenti, provenienti dall’abitazione in uso ai due stranieri, diventata un vero e proprio ”supermarket” della droga, sequestrando decine di ”dosi”.

I due, in pratica, avevano a tutti gli effetti organizzato un ”punto vendita” al dettaglio per molti acquirenti dell’area riberese e dei comuni limitrofi. Il modus operandi era quasi sempre lo stesso.

I clienti si avvicinavano all’abitazione in questione ed i due pusher, aprendo la porta o la finestra od uscendo fuori in prima persona, cedevano la sostanza già pronta ed impacchettata, ritirando in cambio il denaro contante. Tutto questo avveniva a Ribera, nella centralissima via Roma. L’organizzazione della vendita era così rodata, che i due tunisini si alternavano in veri e propri ”turni di lavoro”, garantendo così le attività di smercio fino a tarda notte.

Si stima infatti che in un solo mese, l’attività illecita potesse fruttare anche diverse migliaia di euro. Per i due pusher, Bassir Rafik 38 enne e Amin Rohai 35 enne, si sono così aperte le porte del carcere. L’indagine portata a termine, rientra in una strategia di contrasto allo specifico fenomeno criminoso, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri Agrigento ed attuata dai reparti dell’Arma in ogni angolo della provincia.

