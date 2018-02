distributore abusivo

Scoperto distributore di gasolio abusivo nel Ragusano

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno sequestrato un impianto abusivo di distribuzione carburante...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/02/2018 - 10:23:57 Letto 345 volte

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno sequestrato un impianto abusivo di distribuzione carburante, al cui interno sono state rinvenute due cisterne, potenzialmente pericolose ed infiammabili, contenenti 6mila litri di gasolio per autotrazione.

Ad insospettire i militari della Tenenza di Modica, durante gli ordinari servizi di controllo economico del territorio, è stata la frequenza con cui diverse autocisterne si recavano presso una ditta di autotrasporti di Scicli. Al momento dell’accesso presso la ditta, i finanzieri hanno rinvenuto due grandi serbatoi (di cui uno interrato) contenenti gasolio per autotrazione, collegati a colonnine erogatrici posizionate in un’area adibita al parcheggio dei mezzi aziendali e frequentata anche dal personale dipendente, senza rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

È stato accertato che il titolare della ditta ha omesso la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni comunali ed inoltre lo stesso è risultato sprovvisto del Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza. Per questo i militari hanno proceduto al sequestro immediato delle due cisterne ritenute pericolose ed hanno denunciato il titolare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per violazioni alle normative in materia di sicurezza ed incolumità pubblica.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!