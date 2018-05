sequestro beni

Sequestro di beni per 300mila euro a Orazio Musumeci

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento finalizzato al sequestro dei beni e delle disponibilità finanziarie riconducibili a Orazio Musumeci.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di applicazione di misura patrimoniale, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale, finalizzato al sequestro dei beni e delle disponibilità finanziarie riconducibili a Orazio Musumeci, 30 anni, coinvolto in numerosi procedimenti penali per traffico di sostanze stupefacenti e inserito in svariati contesti della criminalità catanese.

I finanzieri hanno avviato nei suoi confronti e dei componenti del nucleo familiare una mirata attività di analisi economica volta a verificare la coerenza del loro patrimonio e tenore di vita con i redditi dichiarati. Le indagini hanno fatto emergere un’ingiustificata sproporzione, per quasi 300 mila euro, del valore delle acquisizioni mobiliari e immobiliari realizzate dal 2008 al 2017 dall’intero nucleo familiare, rispetto all’ammontare complessivo dei redditi da loro dichiarati in tali anni.

Il provvedimento di prevenzione ha portato al sequestro di un’unità immobiliare di 84 mq e dell’attività commerciale di chiosco-bar denominato “Profumo di caffè da Dennis”, entrambe intestate alla moglie del Musumeci nel quartiere “Villaggio Sant’Agata” di Catania, nonché di un’autovettura di grossa cilindrata e di un motociclo. Inoltre i finanzieri hanno sottoposto a sequestro un assegno circolare, rinvenuto a casa dell’uomo, dell’importo di oltre 24 mila euro.

