rapina

Siculiana, rapina al mercato sventata dai carabinieri: arrestato tunisino

L'uomo ha immobilizzato con violenza un venditore ambulante per poi sottrargli del denaro. Era ospite nel centro di accoglienza ''Villa Sikania''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2018 - 09:24:34 Letto 408 volte

Intervento dei carabinieri con un arresto per rapina, durante il mercato settimanale di Siculiana (AG). Un venditore ambulante senegalese, munito di permesso di soggiorno ed in possesso di regolare licenza, mentre vendeva capi d’abbigliamento è stato immobilizzato con violenza da un uomo che gli ha portato via oltre 150 euro in banconote di vario taglio dal portafoglio, per poi fuggire tra la folla di clienti e commercianti.

Immediata la segnalazione della vittima e di altri cittadini, che hanno allertato una pattuglia dei carabinieri della stazione locale. Sono subito stati ascoltati alcuni testimoni, per ricostruire quanto accaduto ed individuare il responsabile. Dalle descrizioni somatiche acquisite, i militari di Siculiana e Agrigento hanno tracciato un identikit del rapinatore, facendo scattare le ricerche in tutto il paese.

E proprio durante le attività di pattugliamento è stato notato uno straniero che dirigeva a passo svelto verso il centro di accoglienza “Villa Sikania”. Alla vista dei Carabinieri, il soggetto in questione ha ulteriormente accelerato il passo destando il sospetto dei militari che hanno deciso di controllarlo. Identificato e perquisito, durante i controlli sono saltate fuori le banconote sottratte al venditore ambulante. Manette ai polsi per il tunisino Ben Mohamed Faycal, 37 anni, ospite presso la struttura “Villa Sikania”. Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI AGRIGENTO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!